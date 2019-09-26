Ему было всего 46... После продолжительной болезни ушёл из жизни Сергей Кораблёв. Первый радио-диджей Владимирской области
<a href="https://33live.ru/novosti/26-09-2019-ushyol-iz-zhizni-sergej-korablyov.html" target="_blank">Ушёл из жизни Сергей Кораблёв</a> - Ему было всего 46... После продолжительной болезни ушёл из жизни Сергей Кораблёв. Первый радио-диджей Владимирской области
[url=https://33live.ru/novosti/26-09-2019-ushyol-iz-zhizni-sergej-korablyov.html]Ушёл из жизни Сергей Кораблёв[/url] - Ему было всего 46... После продолжительной болезни ушёл из жизни Сергей Кораблёв. Первый радио-диджей Владимирской области