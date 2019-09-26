Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Гадисова Кирилла Наджмеддиновича...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Гадисова Кирилла Наджмеддиновича, 1996 года рождения, который 21 сентября 2019 года ушел из дома в поселке Шишкин Лес и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, глаза зеленые, волосы темно-русые короткостриженыеБыл одет: куртка с капюшоном синего цвета, шорты синего цвета с белыми полосками, кроссовки синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 850-81-22 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79