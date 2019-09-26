Фонд "ЭкоЛайн-Будущее" совместно с администрацией Александровского района провели экологическую акцию "Живи, лес".

В Александрове волонтеры высадили липовую аллеюДобрые сердца, горящие глаза и благие намерения. Участники акции "Живи, лес!" - студенты, школьники, сотрудники военкомата, МЧС и просто активные жители. Александр Гардов, как и другие волонтёры уверен: помочь родному Александрову стать чище и краше можно только общими усилиями.Александр Гардов, волонтёр: "Каждый человек может стать волонтером, и он должен им быть, потому что твое личное время можно потратить как с пользой, так и без пользы. Лично для меня это приятно - проводить время с пользой."Все акции проходят под общим названием "ЭкоЛайн-Десант". Это общее дело по благоустройству города. В этот раз на улице Терешковой высадили более 60 лип. Это дерево - долгожитель, поэтому у сегодняшних волонтеров есть все шансы прийти сюда, прогуляться по аллее уже со своими детьми и внуками.Маргарита Сперанская, завотделом природопользования и охраной окружающей среды администрации Александровского района: "Каждую весну и осень проводим данные экологические акции... Стараемся провести и приурочить к всевозможным мероприятиям, чтобы это доносилось до общественности и до жителей."Елена Каниболоцкая подчёркивает: главная задача - объединить людей. Директор фонда «ЭкоЛайн-Будущее» надеется, что проект привлечёт еще больше активной молодежи. Впереди еще много работы.Елена Каниболоцкая, директор фонда "ЭкоЛайн-Будущее": "Это будет совместная программа с администрацией, потому что я знаю, что у них глобальные планы по благоустройству и фонд с удовольствием поможет конечно городу."Это уже 5 подобный десант. Волонтеры убирали берега Дичковского озера, высадили рябиновую аллею по улице Ческа Липа, заложили "Аллею ветеранов" на набережной реки Серая к 75-летию Великой победы, а также посадили деревья и кустарники на улице Базунова. Всего за год работы высажено более 250 саженцев липы, рябины, калины и сирени. Свой весомый вклад в экологию города внесли сотни волонтёров. Активисты обещают: эта зелёная аллея на карте Александрова - не последняя.Александр Сыпченко, Александр Парфенов. "Вести- Владимир".