Директора предприятия по производству обуви в поселке Красное Пламя обязали откопать обратно зарытые рядом с производственными помещениями резиновые тапки.

Партия резиновых изделий оказалась бракованной и к продаже не пригодной. Какое-то время обувь проваляллась в мешках на территории производства, затем руководство решило избавиться от брака и закопало всю партию рядом с производственными помещениями, нарушив тем самым требования к порядку размещения отходов производства.Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, сообщает областная прокуратура.