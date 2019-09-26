Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварийной ситуации в аэропорту Барнаула, где приземлился чартерный рейс из вьетнамского города Камрань.

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварийной ситуации в аэропорту Барнаула, где приземлился чартерный рейс из вьетнамского города Камрань.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-центре Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Отмечается, что в момент ЧП на борту самолета находился 331 пассажир. По предварительной информации, сработал датчик задымления, сообщая, что загорелась правая стойка шасси, однако пилотам удалось благополучно посадить борт, пострадавших нет.