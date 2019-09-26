Выяснилось, что неизвестный предоставил на склад поддельную накладную и товар не оплачен...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве установили причастность ранее задержанного за аналогичное преступление 25-летнего мужчины к хищению компьютерной техники на сумму около 1 миллиона рублей.В полицию с заявлением обратился представитель одной из коммерческих фирм расположенных в центре Москвы. Мужчина сообщил, что по ранее заключенному договору в фирму поступила заявка от организации на поставку товара, согласно которой неизвестный получил со склада компьютерную технику на общую сумму около 1 миллиона рублей. Впоследствии выяснилось, что неизвестный предоставил на склад поддельную накладную и товар не оплачен.В ходе проверочных мероприятий полицейские установили причастность к данному противоправному деянию ранее задержанного за аналогичное преступление 25-летнего приезжего мужчины. Со слов злоумышленника похищенную компьютерную технику он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60