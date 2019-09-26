В центре столицы некоторые игровые зоны для детей оказались заперты на замок. Ключи от них есть только у местных жителей, которые решили отгородиться от посторонних. Где теперь гулять тем, кого записали в чужаки?

В центре столицы некоторые игровые зоны для детей оказались заперты на замок. Ключи от них есть только у местных жителей, которые решили отгородиться от посторонних. Где теперь гулять тем, кого записали в "чужаки"?Михайловский сад в Замоскворечье: на детскую площадку устремляются мамы с колясками. Других мест для прогулок с детьми в районе немного.- Здесь калитка, она закрыта, за калиткой прекрасная детская площадка, но попасть туда возможности нет.За высокими заборами пустующие детские площадки. Калитки заперты на замок. Ключ или код есть только у жителей дома. Делиться своими песочницами и турниками с соседями они не хотят."Это странно, что я с ребенком должна просить разрешение у кого-то погулять на муниципальной площадке. Это странно, несправедливо и незаконно", — считает жительница района Наталья Михайлова.Земля возле дома муниципальная, право собственности на нее жильцы не оформляли, площадку строили на деньги города, а значит, доступ к ней ограничивать нельзя."Жители могут закрыть свой участок только в том случае, если он оформлен в общедолевую собственность, поставлен на кадастровый учет. Но в подавляющем количестве случаев это не так", — объясняет жительница района Вера Леонова.Замки и всевозможные запирающие устройства — это нарушение закона. Но почему-то на закрытые заборы закрывают глаза и чиновники. Мамам с детьми приходится часами колесить по округе в поисках доступных горок и качелей.Желающих огородиться понять можно: центр города, вокруг рестораны, офисы и вокзал. Их дворы и обустроенные детские площадки становятся курилками и местом для обедов на свежем воздухе."Это оборудование рассчитано, прежде всего, на детей. Но взрослые люди спокойно на них садятся, могут на них лечь", — жалуется жительница района Светлана Горячеева.Где-то соседи пытаются договориться. На одном из закрытых заборов есть табличка — попасть можно, набрав консьержу. В другом месте навстречу жителям пошли районные власти — оборудовали детскую площадку, потеснив спортивную для взрослых.Еще один двор Замоскворечья: на первый взгляд он тоже огражден забором по периметру, но доступ к площадке есть у всех. Вот вход — здесь нет замков. Для посторонних он достаточно неприметный, а все местные жители знают, как пройти к площадке.На карте района несколько десятков таких проблемных точек. Заставить открыть дворы жильцов может только префектура или управа.