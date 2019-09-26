А вы знали, что во Владимирской области находится единственный в России спортивный голубедром? Все подробности в репортаже в 11.25.

А вы знали, что во Владимирской области находится единственный в России спортивный голубедром?Здесь молодых голубей из Ирака, Европы и даже Африки каждый день готовят к мировому первенству. Первые соревнования спортивных голубей прошли в Бельгии еще в начале 19 века, но по словам руководителя киржачского голубедрома, Александра Рябышева в нашей стране это спортивная дисциплина до сих пор является редкой. Голубедром-2019 проходил под эгидой Международной Федерации Спортивного Голубеводства FCI и имел международный статус.Александр Рябышев, руководитель голубедрома: "Голубей сюда сдают в маленьком возрасте, где-то в районе 35-45 дней. Мы здесь за ними ухаживаем, проводим ряд определенных мероприятий, ветеринарное обслуживание, кормление, уход и конечно же тренировки."Все подробности о том как живут голуби-путешественники в репортаже Александра Сыпченко в 11.25.