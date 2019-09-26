26.09.2019

2019-09-26 12:42:36

В Карелии пенсионер утонул во время рыбалки

Во вторник, 24 сентября, в Кемском районе Карелии трагически погиб пожилой мужчина. Во время рыбалки пенсионер выпал за борт резиновой лодки и утонул.



В настоящее время спасатели ведут поиски тела погибшего. По факту случившегося следователи проводят проверку, сообщает .