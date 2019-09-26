В городе Заводоуковске Тюменской области больше суток искали пропавшего 5-месячного ребенка. Предполагалось, что грудничка похитила 23-летняя няня, с которой родители оставили малыша на несколько часов – поехали на похороны. Днем 25 сентября малыша нашли мертвым в лесу, его няня задержана.

В городе Заводоуковске Тюменской области больше суток искали пропавшего 5-месячного ребенка. Предполагалось, что его похитила 23-летняя няня, с которой родители оставили малыша, отлучившись из дома буквально на несколько часов – поехали на похороны.Когда они вернулись домой, ни няни, ни малыша не было. Местное издание 72.ru пишет, что девушка ушла из дома в сланцах, ребенка же одела в шапочку и комбинезон, но детское питание не взяла.По сообщениям некоторых местных СМИ, няня была сожительницей старшего брата пропавшего младенца.На его поиски были направлены правоохранители, собирались подключиться волонтеры, но оказалось, что уже поздно: в 15 часов по местному времени 25 сентября ребенка нашли в лесу мертвым. Няню задержали.Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего".В пресс-службе ведомства сообщили, что пока неизвестно, по какой причине он скончался. Для установления всех обстоятельств трагедии проводится расследование.По сведениям местных СМИ, которые пока официально не подтверждены, ребенок был в пакете.