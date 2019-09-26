К мероприятияю присоединились члены общественного совета и ветераны органов внутренних дел.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Муромский» совместно с представителем общественного совета при ОМВД Ириной Дюминой и председателем Совета ветеранов майором милиции в отставке Валерием Жестковым побывали у воспитанников Муромского детского дома. Все вместе взрослые и дети поддержали инициативу общероссийского общественного движения «Зеленая Россия» и приняли участие в экологическом субботнике.Уже несколько лет полицейские и дети принимают участие в эколого-патриотическом проекте «Лес Победы».В саду детского дома радуют ребят плодовые деревья, зеленеют листвой саженцы, высаженные вдоль главного здания. В этом году к уже высаженным деревьям добавили цветущие растения, такие как, например, гортензия – яркие бело-розовые шапки украсили двор детского дома.Получив инвентарь и саженцы, ребята, стражи порядка и общественники отправились высаживать кустарники. Мальчишки и девчонки искренне старались, бережно и с любовью высаживая каждый саженец.Во время работы в неформальной обстановке сотрудники полиции рассказали своим подшефным о наиболее значимых моментах Великой Отечественной войны. В память о воинах, павших на фронтах, ребята и взрослые повязали георгиевские ленточки на ветки кустарников.