26.09.2019

2019-09-26 23:15:38

В общежитии в Чертаново открыли стрельбу

В общежитии в столичном районе Чертаново неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



По предварительным данным, четыре человека пострадали. У них огнестрельные ранения. Данных о жертвах не поступало. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь. Официального подтверждения этой информации нет, источники в свою очередь не уточняют, кто открыл стрельбу, и что послужило причиной конфликта.