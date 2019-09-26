Курорту Мамисон быть: Дмитрий Медведев принял решение. Премьер-министр России подписал распоряжение правительства о создании всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Северной Осетии. Кроме того, решено дофинансировать строительство объекта в 2019-2020 годах.

Курорту "Мамисон" быть: Дмитрий Медведев принял решение. Премьер-министр России подписал распоряжение правительства о создании всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Северной Осетии. Кроме того, решено дофинансировать строительство объекта в 2019-2020 годах.Как сообщает ГТРК "Ставрополье", на 2019 год федеральный бюджет выделит Минкавказу РФ на разработку проектно-сметной документации объектов инфраструктуры комплекса "Мамисон" 100 миллионов рублей. В 2020 году доля государственных средств составит 1,6 миллиарда рублей. Дмитрий Медведев выразил надежду, что "Мамисон" станет еще одним хорошим туристическим объектом — горнолыжным объектом на территории нашей страны, информирует ТАСС.