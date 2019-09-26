По словам заявительницы, вернувшись домой, она обнаружила пропажу денежных средств...

Оперативники УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи.В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже из квартиры на Старослободской улице. По словам заявительницы, вернувшись домой, она обнаружила пропажу денежных средств, ювелирных украшений и личных вещей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 50-летний житель столицы.Установлено, что злоумышленник забрался на козырек подъезда, отжал стекло на балконе второго этажа и проник в квартиру.Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73