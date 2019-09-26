Мама обвиняется в истязании 6-летней дочки, бабушка "прикладывала руку" к воспитанию и мальчика и девочки.

Завершилось расследование резонансного дела о двойняшках, сбежавших из родного дома, подальше от побоев мамы и бабушки.Напомним, в августе этого года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 6-летние дети ушли из дома. Брата с сестрой обнаружили у их отца, проживающего отдельно. Таким образом дети пытались защититься от физических наказаний, которым их постоянно подвергали дома. Рассыпанный сахарный песок, порча обоев, любой даже незначительный проступок становился причиной применения физического воздействия к детям.При осмотре эксперт зафиксировал на теле малышей повреждения в виде кровоподтеков и ссадин.По настоянию следователя СК России в период выяснения семейной обстановки малыши проживали с папой.В последующем после постановки семьи на учет, обеспечения пристального контроля за благополучием детей со стороны органов системы профилактики 6-летних двойняшек передали маме.Женщина осознала противоправность своего поведения и заверила в том, что впредь не будет использовать недозволенные методы воспитания. Вторая обвиняемая - бабушка детей - переехала на проживание в свою квартиру, пообещав помогать семье, но не вмешиваться в процесс воспитания внуков.Совместно с управлением социальной защиты населения Вязниковского района следователем СК России организовано оказание психологической помощи и поддержки пострадавшим детям.Уголовное дело в отношении женщин передано в суд.