В поисках защиты дети отправились искать папу, который живет отдельно от семьи

В поисках защиты дети отправились искать папу, который живет отдельно от семьиДвух Жительниц Вязников, 25-летнюю маму и 43-летнюю бабушку детей-двойняшек, обвиняют в истязании малышей.Напомним, в августе 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что из дома ушли 6-летние дети. Малышей нашли недалеко от места жительства их отца.Выяснилось, что дети ушли из дома из-за действий мамы и бабушки.Женщины занимались воспитанием девочки и мальчика своеобразным образом, считая, что эффективный метод воздействия за провинности - применение к детям физической силы.Только в июле 2019 года мама и бабушка неоднократно подвергали малышей психологическим и физическим страданиям, избивая их.Рассыпанный сахар, порча обоев и иные поступки становились причиной столь жесткого наказания.В поисках защиты малыши и отправились искать папу, который живет отдельно от семьи, но принимает участие в воспитании двойняшек.Мама детей признала свою вину и заверила в том, что впредь не будет поднимать на малышей руку.Вторая обвиняемая – бабушка переехала в свою квартиру, пообещав помогать семье, но не вмешиваться в процесс воспитания внуков.Уголовные дела направлены в суд.