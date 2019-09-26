21 октября на сцене театра Ленком состоится вечер памяти Николая Караченцова Прости меня, земля, что я тебя покинул, приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Корреспондент Дни.ру узнал подробности.

21 октября на сцене театра "Ленком" состоится вечер памяти Николая Караченцова "Прости меня, земля, что я тебя покинул", приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Корреспондент "Дни.ру" узнал подробности."Вся творческая жизнь Николая Петровича состояла из так называемых "трех китов" – театр, кино и песни, поэтому память артиста придут почтить не только коллеги по театру и кино, но и известные композиторы и поэты, а так же звезды эстрады – Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Илья Резник, Лариса Долина, Лев Лещенко".Но главным сюрпризом обещает стать присутствие в зале Аллы Пугачевой. Как говорят, вдова Караченцова Людмила Поргина лично позвонила ей и попросила помочь с вечером памяти – прийти, поддержать.Кстати, Примадонна приходила и на прощание с Караченцовым 29 октября 2018 года. В театре "Ленком"она появилась без мужа, но в сопровождении своего директора Елены Чупраковой. Элегантное сиреневое пальто, прозрачная черная блуза, огромная шляпа – Примадонна произвела настоящий фурор!Со сцены прозвучат хиты из репертуара Караченцова – "Кленовый лист", "Ветреная женщина" и "Страдания" из кинофильма "Белые росы", а лейтмотивом всего вечера станет любимая песня Николая Петровича – "Звезды сошли с небес…", которую специально для него написала его близкая подруга композитор и поэтесса Елена Суржикова. Без этой композиции вот уже много лет не обходится ни один из концертов, посвященных Караченцову, поскольку она является одной из основных в его репертуаре.А 23 октября на Троекуровском кладбище пройдет открытие памятника легендарному актеру. там будет изображен в его самой знаковой роли – графа Николая Резанова из рок-оперы "Юнона и Авось". На фоне проступающих из гранита очертаний корабля и мачты граф стоит на коленях – именно в этот момент он в горячке произносит слова "Прости меня земля, что я тебя покинул".