В 2018 г. "Автоприбор" открыл новую страницу своей истории, начав новый этап - в форме научно-производственного комплекса. Чем живёт предприятие сейчас?

29 сентября Россия отметит День машиностроителя. Знаменитый завод "Автоприбор" называют "первенцем" национального автоприборостроения. Точкой отсчёта для легендарного предприятия стал 1932-ой год. А в 2018-ом "Автоприбор" открыл новую страницу своей истории, начав новый этап - в форме научно-производственного комплекса. Чем живёт предприятие сейчас? На что делает ставку? Каковы результаты и перспективы? Гости нашей студии стали Виктор Чувашов, технический директор ООО Научно-производственный комлекс "Автоприбор" и Ольга Новикова, заместитель генерального директора по развитию.