Спортсмены Владимирской области представляли регион 24-25 сентября 2019 года в Адлере на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.

Спортсмены Владимирской области представляли регион 24-25 сентября 2019 года в Адлере на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.Мария Кузнецова из Александрова стала обладательницей сразу трех наград. Она завоевала «золото» в метании и две «бронзы» - в прыжках в высоту и в многоборье.Земляк спортсменки Иван Груздев занял второе место в прыжках в высоту,а Анастасия Куприянова из Владимира - второе место в беге на 500 метров.Спортсмены тренируются у О.В Лученкова, А.С. Сычева и Е.В. Терешиной.Кроме того, сборная девушек из владимирской СШОР №4 заняла первое место в командном зачете среди спортивных школ с результатом 1033 очка.