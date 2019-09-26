В 2014 году персональная выставка нашего земляка прошла в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга, утвердив заслуги мастера в современном искусстве.

Творчество известного владимирского живописца и графика, заслуженного художника России, почетного члена Российской Академии художеств Владимира Севостьянова впервые представлено в Новосибирске. Здесь в Арт-центре «Красный» с 27 сентября по 1 декабря можно увидеть 90 произведений мастера. Вернисаж состоится в его присутствии. Как отмечает одно из местных СМИ, «в любой работе Севостьянова проводником к ее сути становится цвет. Это могут быть нейтральные, спокойные, скупые серо-коричневые тона, а могут — сияющие взрывы ярких, пронзительных оттенков. В этом, а еще в обобщенности силуэтов, отсутствии мелких деталей – потрясающая сила картин Владимира Севостьянова.». Напомним, в 2014 году персональная выставка нашего земляка прошла в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга, утвердив заслуги мастера в современном искусстве. Всего же Владимир Петрович был участником более чем 100 выставок в России и за рубежом. Его работы украшают залы Русского музея, Московского музея современного искусства, Музея-усадьбы «Архангельское», Института графики (Калифорния), Эрлангенского городского музея. И, конечно, находятся в частных собраниях.