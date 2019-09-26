Жителей города решили проверить на честность

Жителей города решили проверить на честностьБизнесмены решили проверить владимирцев на честность и открыли магазин без продавцов. Сотрудники творческой мастерской закупили чипсы, соки и мелкие товары, а потом обустроили прямо на улице магазин, разложив продукцию на полках. Рядом поставили пластиковую бытулку с надписью «Касса».Туда покупатели должны помещать деньги за приобретенный товар. Организаторы эксперимента думали о том, что люди все разворуют. Однако результат превзошел их ожидания. Горожане честно купили почти все продукты. Украли лишь одну банку сока и пачку чипсов. В бутылке бизнесмены нашли 286 рублей, а продуктов они купили для эксперимента на 291 рубль. Покупателями были, в основном, подростки.Подобные магазины давно существуют за границей, а владельцы лишь раз в день обновляют товар и забирают выручку.