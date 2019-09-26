Начало турнира в 13.00 в спортивном корпусе ВлГУ на ул. Студенческой, д. 6-г

Через несколько часов во Владимире пройдет торжественное открытие турнира по греко-римской борьбе среди юниоров памяти Эдуарда Никифорова.Этот традиционный владимирский турнир уже стал неотъемлемой частью национального календаря соревнований борцов-классиков. Его отличает высокий уровень участников, острота борьбы, жесткая конкуренция. Ведь на кону не просто победа, а возможность попасть в состав сборной России - ее получают спортсмены, которые занимают на турнире Никифорова 1-5-е места.Начало турнира в 13.00 в спортивном корпусе ВлГУ на ул. Студенческой, д. 6-г