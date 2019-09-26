Его застала тяжелая болезнь

Его застала тяжелая болезньПресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова сообщила, что ушел из жизни известный журналист Сергей Кораблев.«Сергей запомнился по работе ведущего «Европы Плюс». Яркий, интересный, достойный журналист. Он всегда излучал позитив и жизнерадостность, что бы ни случалось. И руководителем был отличным. 46 лет - в возрасте расцвета застала его тяжёлая болезнь. Но в его случае нельзя говорить, что он чего-то не успел. Успел, он жил полной жизнью, самореализовался в главных для любого человека сферах... Я выражаю искренние соболезнования его близким», - сказала Ольга Петрова.Сергей Кораблев стоял у истоков открытия во Владимире нескольких радиостанций - «Европа плюс-Владимир», «Ретро-FM-Владимир», «Милицейская волна» и многих других.