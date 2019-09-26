В селе Второво Камешковского района новая котельная, которая должна была его отапливать, стоит без газа.

Зарядка - один из способов согреться. Так для малышей села Второво Камешковского района начинается каждое утро. Отопительный сезон пришёл во всём селе. И только в детском саду по-прежнему- холодные батареи."Вчера была десять градусов, вот сегодня - 13"Под личный контроль ситуацию взял Геннадий Прохорычев - уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. Во Второво он приехал с проверкой. Согласно требованиям СанПиНа, минимальная допустимая температура в детских садах - 18 градусов. Многие родители не рискуют приводить детей в "зимний" детский сад. Из 85 воспитанников приходит 36."Детей мы укладываем спать под двумя одеялами. Вот они ложатся одетые, укутываются одним одеялом и сверху мы их укрываем вторым."Замерзают дети из-за работ по установке новой котельной. До этого здание отапливалось дизельным генератором, было тепло, но очень дорого. Все село давно перешло на газовые котлы, этим летом "технологии" должны были появиться и в детском саду. Сад заключил договор с инженерным центром "Теплосфера". Модульную котельную установили, но газ к ней до сих пор не подвели. Обещанное тепло придет в детский сад к первому октября, утверждают в администрации Камешковского района.Ирина Домарева, начальник управления образования администрации Камешковского района: "Мы предлагаем подвоз детей в ближайший детский сад села Гатиха, который находится в нескольких километрах от села Второво, где есть свободные места и мы готовы принять туда детей, родители которых временно не могут побыть дома из-за проблем с началом отопительного сезона."До этого в группах были установлены обогреватели. Это небезопасно для детских игр и запрещено техникой пожарной безопасности. Работы по подведению голубого топлива только начались. От центральной дороги к детскому саду за два дня должны проложить 97 метров трубы. Второвский детский сад решили закрыть, пока не появится отопление. Родители встревожены: далеко не каждый может позволить себе "вынужденные каникулы".Ольга Павловская, Максим Котов. "Вести-Владимир"