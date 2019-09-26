Мероприятие состоялось в рамках занятий по служебной подготовке.

Мероприятие состоялось в рамках занятий по служебной подготовке.В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся обучающий семинар по теме взаимодействия правоохранителей с людьми с ограниченными возможностями, в том числе, при оказании государственных услуг. Мероприятие прошло в рамках занятий по служебной подготовке.Член общественного совета при УМВД России по городу Владимиру Михаил Осокин, являющийся председателем Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, рассказал слушателям об особенностях различных категорий граждан с ограниченными возможностями и соответствующих им потребностям при посещении общественных мест и организаций.- В своей служебной деятельности сотрудники органов внутренних дел взаимодействуют, в том числе, и с гражданами с ограниченными возможностями, которые нередко требуют к себе особого отношения. Подобное общение требует подготовки, определенного набора навыков и знаний, а подобные семинары помогают их приобрести и в дальнейшем грамотно и компетентно взаимодействовать с гражданами с ограниченными возможностями», - отметил Михаил Осокин.Участники семинара обсудили технические моменты, а также практические приемы помощи гражданам.Слушатели, которые недавно поступили на службу в органы внутренних дел, в процессе беседы задавали общественнику интересующие их вопросы, касающиеся, в том числе, и психологического аспекта взаимодействия с гражданами с ограниченными возможностями.Также в рамках акции «Гражданский мониторинг» Михаил Осокин проверил условия, в которых проживают и обучаются слушатели Центра, ознакомился в распорядком дня и некоторыми направлениями учебной программы.Руководство и слушатели Центра профподготовки отметили несомненную пользу таких встреч с общественниками и обсудили предполагаемую дату следующей встречи. Сообщает УМВД области