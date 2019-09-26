Житель Коврова, не имея разрешения, срубил более 560 деревьев на территории одного из лесничеств.
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.
В июне текущего года в дежурную часть полиции обратились представители одного из лесничеств Петушинского района, сообщившие, что при обходе территории обнаружили участок леса, на котором вырублены 567 деревьев сосны, березы, осины и ели. При этом, по имеющейся документации, рубки на данном участке не были предусмотрены.
Оперуполномоченные ОЭБиПК провели комплекс мероприятий, в результате которых установили, что к незаконной рубке причастен 39-летний житель города Коврова.
По версии следствия, несколько месяцев назад фигурант, не имея специального разрешения, срубил деревья, которые впоследствии реализовал.
Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 450 000 рублей.
В содеянном злоумышленник сознался.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признака преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.