Житель Коврова, не имея разрешения, срубил более 560 деревьев на территории одного из лесничеств.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.В июне текущего года в дежурную часть полиции обратились представители одного из лесничеств Петушинского района, сообщившие, что при обходе территории обнаружили участок леса, на котором вырублены 567 деревьев сосны, березы, осины и ели. При этом, по имеющейся документации, рубки на данном участке не были предусмотрены.Оперуполномоченные ОЭБиПК провели комплекс мероприятий, в результате которых установили, что к незаконной рубке причастен 39-летний житель города Коврова.По версии следствия, несколько месяцев назад фигурант, не имея специального разрешения, срубил деревья, которые впоследствии реализовал.Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 450 000 рублей.В содеянном злоумышленник сознался.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признака преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.