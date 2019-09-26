Спектакль по одноименной пьесе Евгения Шварца представил владимирскому зрителю Крымский академический театр имени Максима Горького.

Спектакль по одноименной пьесе Евгения Шварца представил владимирскому зрителю Крымский академический театр имени Максима Горького. Федеральная программа "Большие гастроли" проходит уже шестой год. С подробностями- Нина Глизница.Когда дракон прикажет отрубить Вам голову, он сделает это так искусно, что вы останетесь довольны.Попасть на спектакль крымского театра, не выезжая из Владимира. Владимирский театр драмы - в Симферополь, а крымский академический - к нам. Участие в федеральной программе "Большие гастроли" приняли уже 85 регионов. Крым приехал с весомым творческим багажом. В том числе- с постановкой "Дракон" по одноименной пьесе Евгения Шварца.Владимир Магар, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер-постановщик спектакля "Дракон": "Своё прочтение, как оркестр играет, разные дирижёры, по-разному звучит оркестр, 3 разные интерпретации идут, оранжеровки другие, это тоже самое."Пьеса давно привлекает российских режиссеров. Самая знаменитая постановка - кинофильм "Убить дракона" Марка Захарова. В 1988 году главную роль в картине сыграл народный артист СССР Олег Янковский. Эта пьеса- вне времени. Дракон наяву или внутри? Мифический зверь с тремя головами или тоталитарный правитель? Храбрый Ланселот решает сразиться с тираном и освободить жителей. Но хотят ли они быть свободными? На сцене - столкновение добра и зла, однако настоящий бой идёт в душе.Анатолий Бондаренко, народный артист Украины: "В каждом из нас и подлость, и ненависть, и ложь, и предательство. Это черты, которые у самого себя нужно искоренять. Вот и всё."Оценить "Дракона" в крымском прочтении приходят целыми группами. В зале- и студенты Владимирского Государственного университета.Екатерина Ксюнова, студентка ВлГУ: "Мы не раз слышали об этой пьесе, даже знаем, что фильм снят "Убить дракона", но мы решили насладиться игрой симферопольского театра."Большие гастроли в разгаре. Вплоть по 30 сентября на владимирской сцене крымская драма представит самые интересные спектакли из своего репертуара. Публику обещают удивлять.Нина Глизница, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".