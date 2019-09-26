Весть о больной раком мозга Заворотнюк в последнее время стала чуть ли не самой обсуждаемой. Недавно о судьбе актрисы сделали страшное заявление.
Весть о больной раком мозга Заворотнюк в последнее время стала чуть ли не самой обсуждаемой. Недавно о судьбе актрисы сделали страшное заявление.
Шансы
на выживание Анастасии Заворотнюк крайне малы. Артистка всегда имела
предрасположенность к онкологии по астрологической карте, а периодические
хирургические вмешательства и бьюти-процедуры только спровоцировали рак.
"Сейчас
Анастасии поможет только народная мольба. Звезда театра и кино находится в эпицентре
неизбежного астрологического тайфуна, из-за которого происходят все беды в ее
жизни. И данное звездное явление на небе продлится еще целых несколько месяцев.
"У Анастасии проблемы и помехи с восьмым домом, который как раз и отвечает за
продолжительность жизни, а астрологические комбинации показывают
онкозаболевания. Время работает не нас, и Анастасия могла избежать болезни
сейчас, отодвинув ее на более поздние сроки", – говорит
Сейчас
артистка находится на волоске от смерти и ближайшие недели – самые тяжелые. "Через
четрые месяцана звездном небе будет происходить спад того самого негативного
тайфуна, в который и попала Анастасия. Если Заворотнюк наберется сил и сможет
вытерпеть все испытания судьбы благодаря молитвам людей, она получит, пусть
небольшие, но шансы на жизнь. Хочется пожелать родным Анастасии веры и терпения",
– добавил он.