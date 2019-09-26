Весть о больной раком мозга Заворотнюк в последнее время стала чуть ли не самой обсуждаемой. Недавно о судьбе актрисы сделали страшное заявление.

Весть о больной раком мозга Заворотнюк в последнее время стала чуть ли не самой обсуждаемой. Недавно о судьбе актрисы сделали страшное заявление.Шансына выживание Анастасии Заворотнюк крайне малы. Артистка всегда имелапредрасположенность к онкологии по астрологической карте, а периодическиехирургические вмешательства и бьюти-процедуры только спровоцировали рак."СейчасАнастасии поможет только народная мольба. Звезда театра и кино находится в эпицентренеизбежного астрологического тайфуна, из-за которого происходят все беды в еежизни. И данное звездное явление на небе продлится еще целых несколько месяцев."У Анастасии проблемы и помехи с восьмым домом, который как раз и отвечает запродолжительность жизни, а астрологические комбинации показываютонкозаболевания. Время работает не нас, и Анастасия могла избежать болезнисейчас, отодвинув ее на более поздние сроки", – говоритСейчасартистка находится на волоске от смерти и ближайшие недели – самые тяжелые. "Черезчетрые месяцана звездном небе будет происходить спад того самого негативноготайфуна, в который и попала Анастасия. Если Заворотнюк наберется сил и сможетвытерпеть все испытания судьбы благодаря молитвам людей, она получит, пустьнебольшие, но шансы на жизнь. Хочется пожелать родным Анастасии веры и терпения",– добавил он.