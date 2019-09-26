Этот год оказался самым сложным в жизни 23-летней Анны Заворотнюк. Однако, что бы ни случилось, ей придется взять себя в руки и стать самостоятельной. По крайней мере, так говорят планеты в карте ее рождения.

Этот год оказался самым сложным в жизни 23-летней Анны Заворотнюк. Однако, что бы ни случилось, ей придется взять себя в руки и стать самостоятельной. По крайней мере, так говорят планеты в карте ее рождения.посмотрела, что ждет дочь Заворотнюк в следующем году, и пришла к выводу, чтодевушка прекрасно справится с навалившимся на нее горем."2020 год станет переломным вжизни Анны, – уверена Фалькао. – Ей будет страстно хотеться самореализоваться,стать взрослой, проявить себя в творчестве. И почти всегда ей это будетудаваться. Анна – девушка сильная, рассудительная, умеет планировать своюжизнь. Скорее всего, ее жизнь будет связана с Америкой, там она быстро обрастетнужными связями и наладит быт. Велика вероятность того, что Анна Стрюкова станеточень популярным блогером, и будет зарабатывать деньги в Интернете".Также у Анны появится соблазн сголовой окунуться во всевозможные развлечения, азартные игры, рискованныефинансовые операции... Так она попытается компенсировать глубокую внутреннююболь. Вот почему следует быть предельно осторожной, не терять головы. Великавероятность возникновения безумной любви, которая может выбить девушку из колеиразмеренной жизни. Молодой человек, в которого влюбится наследница Заворотнюк,может оказаться ненадежным, склонным к обману человеком. В целом, общеесостояние девушки в будущем году будет, скорее, депрессивным, однако онапродолжит активную жизнь и даже занятия собственным бизнесом.2020 год принесет Анне имножество проблем с недвижимым имуществом, придется заниматься бумажнойволокитой, обстановка дома будет накалена до предела. Не исключено, что именнопоэтому девушка предпочтет оставить родной дом и отправиться в самостоятельное"плавание". В это время ей придется всерьез переосмыслить свою жизнь,понять, чего же она хочет и в каком направлении ей следует двигаться. Аннупосетит множество оригинальных творческих идей, которые принесут хорошиезаработки.Дочь Заворотнюк будет многопутешествовать, общаться с разными людьми, пытаясь разобраться в себе, этатенденция сохранится и в 2021 году. Однако лучшее, что она сможет сделать,чтобы отвлечься от переживаний, это самообразование, развитие своего молодогобизнеса и поддержание теплых отношений с членами семьи. Последнее окажетсясамым трудным, но Анне и это удастся.В 2022 году Анна сможетокончательно избавиться от печали и полностью реализовать свой потенциал.Энергия девушки будет на высоте, появятся новые серьезные перспективы, жизненныецели и планы. Анна получит поддержку от влиятельных покровителей и получитудачные предложения о работе. Год станет мега-успешным в плане денег, однакофинансовой стабильности не будет. Заработанное будет быстро улетучиваться,тратиться на непонятные нужды. Так или иначе, Анна сможет окончательно встатьна ноги и стать самостоятельной лишь через два-три года.