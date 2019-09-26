В рамках первого матча регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные Химки на домашней площадке обыграли польскую Зелену Гуру со счетом 79:75 (16:13, 24:18, 20:20, 19:24).

В рамках первого матча регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" на домашней площадке обыграли польскую "Зелену Гуру" со счетом 79:75 (16:13, 24:18, 20:20, 19:24).У победителей встречи больше всех набрал Стефан Йович, записавший на свой счет 16 очков, а у гостей самым результативным стал Дрю Гордон, в активе которого также 16 очков.В следующем матче Единой лиги ВТБ химчане 29 сентября на выезде сыграют с командой "Калев", а "Зелена Гура" 1 октября примет петербургский "Зенит".