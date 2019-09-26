В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский Ак Барс на выезде разгромил челябинский Трактор. Подопечные Дмитрия Квартальнова забросили в ворота соперника шесть безответных шайб – 6:0 (4:0, 2:0, 0:0).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский "Ак Барс" на выезде разгромил челябинский "Трактор". Подопечные Дмитрия Квартальнова забросили в ворота соперника шесть безответных шайб – 6:0 (4:0, 2:0, 0:0).У победителей встречи голами отметились Патрис Кормье (5-я минута), Михаил Глухов (7), Кирилл Петров (7), Вячеслав Основин (11), Андрей Педан (26) и Данис Зарипов (30)."Ак Барс" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 14 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Трактор", потерпевший третье поражение кряду, в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе на три очка меньше.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ казанцы в субботу, 28 сентября, примут "Куньлунь Ред Стар", а челябинцы днем ранее дома сыграют с "Барысом" из Нур-Султана.