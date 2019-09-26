Опубликован долгожданный трейлер нового фильма Клима Шипенко Холоп. Картина, которую зрители смогут увидеть на экранах кинотеатров уже в декабре, снята при поддержке телеканала Россия 1.

Опубликован долгожданный трейлер нового фильма Клима Шипенко "Холоп". Картина, которую зрители смогут увидеть на экранах кинотеатров уже в декабре, снята при поддержке телеканала "Россия 1".Главным героем зажигательной комедии стал "мажор" Гриша. Сын олигарха ни в чем не знает отказа и может позволить себе делать, что угодно. Однако в один не очень прекрасный день после аварии он приходит в себя и обнаруживает, что находится в барской усадьбе в 1860 году. Все вокруг него крепостные, и самому Грише приходится привыкать к роли обычного холопа без всяких связей. Удастся ли молодому человеку пройти этот непростой путь и из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить и любить?Роли в новом фильме исполнили такие известные артисты как Милош Бикович, Саша Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Кирилл Нагиев, Ольга Дибцева, Софья Зайка и другие.Лента выходит в официальный прокат 26 декабря 2019 года.