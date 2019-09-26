На территории России могут отменить лотерею на получение американских грин-карт. Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание, - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

На территории России могут отменить лотерею на получение американских грин-карт. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", — сказал депутат газете "Известия".Он пояснил, что может быть ограничен доступ к сайту, где регистрируются желающие принять участие в лотерее, или затруднить работу агентств, помогающих в сборе документов.Накануне стало известно, что посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которые должны были лететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Без визы остались Константин Косачев и Леонид Слуцкий. Глава МИД Сергей Лавров назвал такие действия американских властей "самым настоящим позором". В Совете Федерации пообещали "чувствительные" ответные меры.Грин-карта (green card) — удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель, не будучи американским гражданином — может жить и работать в США. У обладателей грин-карт те же права, что и у граждан, кроме права голосования, уточняет РИА Новости. Лотерея проводится ежегодно. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за отмену грин-карт и ужесточение миграционной политики.