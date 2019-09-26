Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время своего знаменитого телефонного разговора сошлись во мнении, что европейские страны тратят недостаточно много денег на поддержку Украины. У такой позиции, считают эксперты, есть простое и логичное объяснение.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время своего знаменитого телефонного разговора сошлись во мнении, что европейские страны тратят недостаточно много денег на поддержку Украины. У такой позиции, считают эксперты, есть простое и логичное объяснение.Своими жалобами на недостаток денег от европейцев украинский и американский лидеры поделились во время приватного телефонного разговора. Однако после попытки объявить Дональду Трампу импичмент дословная расшифровка переговоров стала достоянием общественности.Пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич подчеркнула, что Евросоюз на протяжении пяти лет оказывал беспрецедентную и последовательную поддержку Украине. Впрочем, эксперты отмечают, что денежные вливания, которыми европейские столицы одаривают Киев, с каждым разом становятся все скромнее.Как отметили специалисты, Украина сама загнала себя в ловушку, при которой у других стран нет резона увеличивать ее финансирование. "Если она будет идти в сторону Запада, то зачем платить слишком много денег, раз она идет туда практически бесплатно", – цитирует политолога, психолога, публициста, политического аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышка."Все равно все мосты с Россией сожжены", – подчеркнул эксперт.Таким образом, у европейских лидеров есть понимание, что с выбранного пути Украина просто не сможет свернуть, даже если какая бы то ни было поддержка прекратится вовсе. Одновременно с этим, придержать свои деньги европейские страны решают на фоне возникновения противоречий с США. В данном случае Киев оказывается втянут в игру, которую не понимает и повлиять на которую не в состоянии.Материал дополняется.