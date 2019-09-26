Публикация стенограммы телефонного разговора между президентами США и Украины подорвала репутацию Белого дома. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в прямом эфире программы 60 минут.

Публикация стенограммы телефонного разговора между президентами США и Украины подорвала репутацию Белого дома. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в прямом эфире программы "60 минут"."Получается, благодаря спикеру Конгресса США Нэнси Пелоси весь мир понял, что когда главы государств, других внешнеполитических ведомств звонят, встречаются и общаются с представителями Белого дома, начиная от президента США и далее, все, что они говорят — конфиденциальное, специфическое, требующее особого внимания деликатности, завтра может быть опубликовано", — подчеркнула дипломат.По ее мнению, теперь украинский лидер понял, что такое общение с американским президентом: "Сделайте скидку на то, что это новая и молодая команда. Вот сегодня его команда узнала, что такое общение с Трампом. Они пока не знают, что такое саммиты, надо сделать снисхождение".Также Захарова отметила, что во время своего выступления в ООН Зеленский, когда он продемонстрировал залу пулю, то совершил большую ошибку."Зеленского очень сильно подставили те люди, которые сказали, что в ООН с пустыми руками не ездят. Они не сказали ему главное: в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы. Вопрос не в красоте цитат и фраз, вопрос в видении развития мира и вклада собственного государства в решение крупнейших мировых или региональных вопросов", — пояснила дипломат.Встреча главы МИД России Лаврова с президентом Украины Зеленским не была запланирована и произошла на приеме, который был организован для участников сессии Генассамблеи ООН."Сергей Викторович не встречался с Зеленским специально. В ходе этого приема все общаются, происходят разговоры на ногах и так далее. И такой контакт состоялся, он точно не был запланирован", — отметила она."Они познакомились, обменялись фразами о ситуации вокруг отношений между Россией и Украиной. Вот и все", — продолжила Захарова.Также дипломат добавила, что рандеву Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео начнется с вопроса о невыдаче части делегации РФ виз для участия в сессии Генассамблеи ООН."Потому что это беспрецедентное невыполнение Соединенными Штатами своих обязательств в качестве страны, принимающей организацию. Это вопрос не отношений России и Америки, это вопрос отношений США и ООН", — резюмировала Захарова.