В Прямой эфир пришли женщины, которые стали жертвами Жанны Паламарчук и ее сына Григория. Они считают, что мать и сын действуют в сговоре и являются брачными аферистами: разводят на деньги состоятельных женщин, которые жаждут любви и семьи, оставляя их в итоге ни с чем.

В "Прямой эфир" пришли женщины, которые стали жертвами Жанны Паламарчук и ее сына Григория. Они считают, что мать и сын действуют в сговоре и являются брачными аферистами.Так, Регина Камалетдинова из Петербурга, которая была достаточно состоятельной бизнес-леди – владелицей ресторанного бизнеса, рассказала, как познакомилась с Григорием на сайте знакомств.Мужчина был галантен и настойчив, он очаровал одинокую женщину, и она открыла ему не только свое сердце, но и кошелек. Сейчас Регина ждет ребенка – до родов осталось всего две недели, но за время "романа" с Григорием она лишилась нескольких миллионов и собственной квартиры.Сейчас Регину приютила Марина Юрченко — одна из первых жертв брачного афериста. Они и другие пострадавшие от "чар" Григория женщины пытаются привлечь внимание к этой парочке, которая обчистила на миллионы поверивших в "чувства" Паламарчука и его желание создать семью и родить детей.Какова была схема действий "мачо"? Какую роль играет в этих сценариях его мать? Действительно ли 49-летняя Жанна Паламарчук – мать 30-летнего Григория? Откуда у нее два паспорта, и какой из них – подлинный?Зачем Григорий все время ходит с пистолетом? Почему невозможно брачных аферистов привлечь к ответственности? И что сами Паламарчуки говорят о ситуациях, в которые попали некогда состоятельные женщины, жаждавшие любви и семейной жизни?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".