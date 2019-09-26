В квартире женщины пропали все золотые украшения

В квартире женщины пропали все золотые украшенияРанее судимого жителя Гусь-Хрустального обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В мае этого года в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что из ее квартиры пропали золотые украшения. Ущерб превысил 140 тысяч рублей.Правоохранители задержали знакомого потерпевшей, который часто бывал у нее дома и знал, где лежат драгоценности.Мужчина, заранее убедившись, когда хозяйки не будет дома, проник в квартиру и украл украшения, которые затем перепродал.Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 5-ти лет лишения свободы.