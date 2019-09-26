Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы

Заявление о пропаже золотых украшений от местной жительницы поступило в мае. В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попал знакомый потерпевшей - он был вхож в дом и знал, где лежат драгоценности. После задержания, 32-летний мужчина сознался в краже. Украшения к тому моменту он уже успел продать. Уголовное дело по статье кража, с причинением значительного ущерба гражданину, будет рассматриваться в суде. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает УМВД по Владимирской области