26.09.2019

2019-09-26 11:36:38

Знаменитую модель экстренно госпитализировали

Американская модель Кайли Дженнер попала в больницу в Лос-Анджелесе. Девушка поступила с жалобами на тошноту и головокружение. По предварительной информации, врачи диагностировали у звезды грипп, сообщает .



Из-за серьезной болезни Кайли Дженнер пришлось отменить поездку на Неделю моды в столицу Франции. В Париже модель должна была представлять свою марку косметики. Как уточняет "", вместо девушки поехала ее мать Крис Дженнер.



Напомним, в 2019 года журнал Fobes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории. Модель заработала крупное состояние, когда ей исполнился 21 год, передает "".