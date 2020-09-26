Его владельцем был "рижанин" Александр Левенштейн.

162 года назад в этот день во Владимире было зарегистрировано первое фотоателье.Его владельцем был "рижанин" Александр Левенштейн. Вот так 1858 год теперь считается годом рождения владимирской фотографии. Ну а буквально через 45 лет после этого события произойдет еще одно открытие - цветной фотографии . И сделает его наш земляк -Сергей Прокудин- Горский. Заглянем в историю вместе с Марией Городской.Это не фотошоп. Это оттиск с единственной цветной фотографии Льва Толстого. Ее сделал Сергей Прокудин - Горский. В Государственном архиве в бумагах фотографического отдела за 1908-й год сохранилось описание того исторического момента. Его в 1970 году опубликовал журнал " Наука и жизнь"."Фотографирование произведено в пять с половиной часов вечера, тотчас после верховой прогулки Льва Николаевича. Оно было сделано в саду, в тени падающей от дома. Причем задний план был ярко освещен солнцем".Та публикация стала настоящей сенсацией. Оказалось , что в начале двадцатого века цветная фотография уже существовала. А ее отцом в России называют русского интеллигента, фотохудожника и ученого Прокудина-Горского . Сергей Михайлович родился 18 августа 1863-го года в имении Фуникова Гора Покровского уезда Владимирской губернии - ныне это Киржачский район. И сегодня для небольшого Киржача - это особый повод для гордости. Здесь творческому пути фотографа посвящена целая выставка - представлены репродукции его фотографий.Ирина Глонина, арт-менеджер ООО "Киржач туристический":- Один из самых популярных снимков Прокудина-Горского был сделан в Ясной поляне к восьмидесятилетию Льва Толстого. Сам Сергей Михайлович писал в обращении к великому классику так: "Мне думается, что воспроизведя Вас в истинных цветах, в окружающей обстановке, я окажу услугу всему миру. Эти изображения вечные, они не меняются. И достичь таких результатов никакая передача красками не может".История создания фотопортрета Льва Николаевича проясняется из писем Прокудина-Горского в Ясную поляну."Глубокоуважаемый и дорогой Лев Николаевич! С величайшим удовольствием вспоминаю два дня, проведенные в Ясной поляне. Большое Вам спасибо! Все у Вас такие хорошие. Последний портрет, снятый в красках большой камерой вышел превосходно. 10 лет, помимо чистой научной области по фотохимии, я трудился над постановкой цветного дела в России."Прокудин-Горский рассказал писателю о способе цветного фотографирования. К моменту этой беседы, разработка цветной фотографии велась уже почти сорок лет. 5.57 В начале 20-го века немецкий профессор Адольф МитЕ изобрел цветную фотокамеру. Именно ею Прокудин-Горский делал фотоснимки. 6.50 На длинную вертикальную пластину последовательно делались три снимка, через синий, красный и зеленый цветофильтры. Получившийся тройной черно-белый негатив переводился в тройной позитив. Чтобы увидеть цветное изображение, стеклянный позитив вставляли в специальный проектор и каждое из трех изображений проецировалось на экран через соответствующий цветофильтр. Насыщенность красок и точность передачи всех оттенков была совершенной. Получить сам отпечаток на бумаге можно было типографским способом - именно так в своей фотомеханической мастерской в Санкт-Петербурге Прокудин-Горский напечатал знаменитый портрет Толстого.Николай Полидовец, пресс-секретарь Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- К сожалению, Владимиро-Суздальский музей-заповедник обладает только одним предметом, связанным с Сергеем Михайловичем, это открытка, на которой изображен Лев Николаевич Толстой. Что мы можем сказать? Мы точно знаем дату, когда она была сделана. Это 23 мая 1908 года.А уже в 1909-м году Прокудин-Горский удостоился аудиенции у Николая второго - с показом цветных диапозитивов . Император тоже был поклонником фотографии, он дал Сергею Михайловичу уникальный охранный лист: "Пускать везде".С этим пропуском Сергей Михайлович побывал на Урале, в Сибири, на Кавказе, в Туркестане. Его снимки стали своеобразной Российской фотоэнциклопедией, на "страницах" которой остались виды городов и сельские пейзажи, памятники архитектуры и, конечно, люди - их повседневная жизнь, заботы и занятия. Делать фотографии приходилось в различных, зачастую очень трудных условиях."С раннего утра и до заката Солнца я обследовал со своими помощниками ту или иную местность. Большею частью пешком и неся с собой приборы".Не забывал Сергей Михайлович и родную Владимирскую губернию. Благодаря его фотографиям , мы можем увидеть , как выглядели знаменитые Дмитриевский и Успенский соборы более ста лет назад. После революции 1918-го года близкое знакомство с царской семьей в любую минуту могло стать приговором. После расстрела Романовых , Прокудин-Горский уехал из России . И окончательно поселился в Париже. Мастер отчаянно пытался начать все заново - вместе со своими сыновьями он основал фотоателье "Ёлка", в котором продолжал делать цветные снимки по методу трехцветной фотографии. Прокудин-Горский проводил показы и лекции для детей русской эмиграции, для уже забывающих или вообще не видевших своей родины. Показывал красоты России на экране, в истинных цветах. Сергея Михайловича не стало 24 сентября 1944 года.Только в двухтысячном году Библиотека Конгресса США, которая в 1940-х годах приобрела у сыновей Прокудина-Горского негативы, оцифровала тысячу девятьсот два снимка и выложила их в открытый доступ. Так коллекция вновь увидела свет. Но, по словам младшей дочери Сергея Михайловича, это не все негативы . Во Францию его семья вывезла только половину. Остальные негативы, которые были связаны с царской семьей, до сих пор не найдены. Среди них - и цветоделённые негативы фотографии Льва Толстого.Мария Городская. Вести-Владимир