Праздновать этот день будут во вторую субботу сентября.
Депутаты областного Законодательного собрания проголосовали за установление во Владимирской области Дня народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. Праздновать этот день будут во вторую субботу сентября.
По мнению парламентариев, такой праздник нужен для привлечения внимания к этой сфере.
Во Владимирской области изделия народного промысла производят около 70 хозяйствующих субъектов. Изделия четырёх предприятий признаны культурным наследием федерального уровня, ещё 11 предприятий производят изделия народных художественных промыслов регионального значения.