Праздновать этот день будут во вторую субботу сентября.

Депутаты областного Законодательного собрания проголосовали за установление во Владимирской области Дня народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. Праздновать этот день будут во вторую субботу сентября.По мнению парламентариев, такой праздник нужен для привлечения внимания к этой сфере.Во Владимирской области изделия народного промысла производят около 70 хозяйствующих субъектов. Изделия четырёх предприятий признаны культурным наследием федерального уровня, ещё 11 предприятий производят изделия народных художественных промыслов регионального значения.