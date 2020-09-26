Многие эксперты задались вопросом о причинах резких перемен в поведении президента Белоруссии Александра Лукашенко после массовых акций протеста в Белоруссии. Некоторе считают, что как такового политика больше не существует.

Многие эксперты задались вопросом о причинах резких перемен в поведении президента Белоруссии Александра Лукашенко после массовых акций протеста в Белоруссии. Некоторе считают, что как такового политика больше не существует.Российский журналист Максим Шевченко заметил, что тот Александр Лукашенко, которого весь мир видит на фоне массовых протестов в Белоруссии – уже не тот глава государства, которого можно уважать. "Это, конечно, уже человек, который является оболочкой себя самого", – подчеркнул он.Эксперт напомнил, что ранее при всех свои недостатках Александр Лукашенко пользовался уважением и популярностью в народе. Сейчас сказать так о нем уже не повернется язык.Тайная инаугурация Александра Лукашенко ясно показала, считает Максим Шевченко, что на должности президента политик удерживается только благодаря дубинкам сотрудников ОМОН. Он опирается только на своих силовиков и на внешние силы."Его просто нету", – подчеркнул Максим Шевченко.Причем виновен в таком исходе исключительно сам Александр Лукашенко, уверен журналист. Ему уже давно следовало запустить политические реформы, которые бы позволили избежать патовой ситуации, сложившейся в Белоруссии после выборов.Однако именно в тот момент, когда президент Белоруссии должен был сделать этот решительный шаг, по каким-то причинам от от него отказался. "Он умер как политик, как историческое лицо", – заключил Максим Шевченко.