Цель масштабного мероприятия – высадка 27 миллионов деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Рядом с посаженными деревьями участники акции разместили таблички с именами солдат, погибших в годы военного лихолетья, и правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга.Руководство и сотрудники УМВД России по городу Владимиру присоединились к масштабной акции «Лес Победы», инициированной Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия».Совместно с членами Общественного совета при городском Управлении, сотрудниками городского отдела по охране окружающей среды, представителями ветеранского движения полицейские высадили липы в одном из районов Владимира. Рядом с посаженными деревьями участники акции разместили таблички, на которых указаны имена солдат, погибших в годы военного лихолетья, и правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга.Всероссийский проект «Лес Победы» инициирован Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия» более пяти лет назад. Цель масштабного мероприятия – высадка 27 миллионов деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне.Участие владимирских полицейских в акции «Лес Победы» стало доброй традицией, вкладом в сохранение памяти о героях, которые с честью выполняли свой долг и ценой собственных жизней завоевали Великую Победу.(Фото:Администрация города Владимира)