Мероприятие поддержали члены Общественного совета, представители ветеранской организации и школьники.

Руководство и сотрудники УМВД России по городу Владимиру присоединились к масштабной акции «Лес Победы».Совместно с членами Общественного совета при городском Управлении, представителями ветеранского движения, родственниками погибших сотрудников, учениками одной из местных школ полицейские высадили липы на проспекте Строителей во Владимире.Рядом с саженцами участники акции разместили таблички, на которых указаны имена солдат, погибших в годы военного лихолетья, и правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга.Обращаясь к собравшимся, начальник УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Илья Исаченко выразил глубокую признательность родственникам сотрудников милиции, воспитавшим героев, которые с честью и до конца выполнили свой долг, а также отметил, что высаженные в рамках акции деревья – своеобразный символ вечной памяти, передаваемой современниками будущим поколениям.На мероприятии присутствовала член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Любовь Антонова, мама погибшего в 2001 году сотрудника владимирской милиции Виктора Антонова. Любовь Ивановна выразила благодарность полицейским и инициаторам проекта «Лес Победы» за бережное отношение к памяти обо всех солдатах, боровшихся за мир и правопорядок на родной земле.Всероссийский проект «Лес Победы» инициирован Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия» более пяти лет назад. Участие в акции владимирских полицейских и общественников стало доброй традицией, вкладом в сохранение памяти о героях, которые ценой собственных жизней отвоевали мир на родной земле.