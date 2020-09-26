Обращение сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения
Плющенко к Владимиру Путину стало резонансным. Семилетнего Сашу Плющенко,
которого родители нежно называют Гном Гномыч, многие поддержали.
Обращение сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения
Плющенко к Владимиру Путину стало резонансным. Семилетнего Сашу Плющенко,
которого родители нежно называют Гном Гномыч, многие поддержали.
На днях ребенок Рудковской и Плющенко дал интервью. Мальчик сообщил,
что видел новости о себе в Сети. Саша Плющенко очень расстроился, когда
популярный портал заявил о том, что он якобы болен.
Семилетний Гном Гномыч попросил Владимира Путина защитить
его и других малышей от вранья. Президент, по мнению ребенка, должен издать
новый закон и запретить публиковать информацию о детях без согласия их
родителей.
Инициативу, предложенную семилетней звездой,
прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим
Манукян. Аналитик видел скандальный материал о Саше Плющенко.
"Уже ребенку лично приходится обращаться президенту России,
чтобы показать, как недобросовестные СМИ сегодня используют детей известных
людей ради увеличения рейтингов своих изданий. Я был шокирован этой статьей про
Гном Гномыча. Как вообще могла подняться рука такие вещи писать про ребенка. Я,
естественно, поддерживаю Гном Гномыча", – высказался Манукян.
Эксперт поддержал Плющенко-младшего. " Яну Рудковскую и Евгения Плющенко я
поздравляю с тем, что они вырастили такого прекрасного сына. И знаете, в целом,
смотря на этого ребенка, я понимаю, что растет новое талантливое и мужественное
поколение, которое в тяжелые времена сможет защитить нашу Родину", -
резюмировал Вадим Манукян.