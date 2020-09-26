Обращение сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко к Владимиру Путину стало резонансным. Семилетнего Сашу Плющенко, которого родители нежно называют Гном Гномыч, многие поддержали.

Обращение сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста ЕвгенияПлющенко к Владимиру Путину стало резонансным. Семилетнего Сашу Плющенко,которого родители нежно называют Гном Гномыч, многие поддержали.На днях ребенок Рудковской и Плющенко дал интервью. Мальчик сообщил,что видел новости о себе в Сети. Саша Плющенко очень расстроился, когдапопулярный портал заявил о том, что он якобы болен.Семилетний Гном Гномыч попросил Владимира Путина защититьего и других малышей от вранья. Президент, по мнению ребенка, должен издатьновый закон и запретить публиковать информацию о детях без согласия ихродителей.Инициативу, предложенную семилетней звездой,прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России ВадимМанукян. Аналитик видел скандальный материал о Саше Плющенко."Уже ребенку лично приходится обращаться президенту России,чтобы показать, как недобросовестные СМИ сегодня используют детей известныхлюдей ради увеличения рейтингов своих изданий. Я был шокирован этой статьей проГном Гномыча. Как вообще могла подняться рука такие вещи писать про ребенка. Я,естественно, поддерживаю Гном Гномыча", – высказался Манукян.Эксперт поддержал Плющенко-младшего. " Яну Рудковскую и Евгения Плющенко япоздравляю с тем, что они вырастили такого прекрасного сына. И знаете, в целом,смотря на этого ребенка, я понимаю, что растет новое талантливое и мужественноепоколение, которое в тяжелые времена сможет защитить нашу Родину", -резюмировал Вадим Манукян.