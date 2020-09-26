На заводе в подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Сообщается, что предприятие, на территории которого произошло ЧП, производят гипохлорит натрия. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах. ..

На заводе в подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Сообщается, что предприятие, на территории которого произошло ЧП, производят гипохлорит натрия. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах. Подробности произошедшего устанавливаются.