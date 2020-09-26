На заводе в подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Сообщается, что предприятие, на территории которого произошло ЧП, производят гипохлорит натрия. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/26-09-2020-pod-moskvoj-progremel-moshhnyj-vzryv.html" target="_blank">Под Москвой прогремел мощный взрыв</a> - На заводе в подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Сообщается, что предприятие, на территории которого произошло ЧП, производят гипохлорит натрия. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах. ..
[url=https://33live.ru/novosti/26-09-2020-pod-moskvoj-progremel-moshhnyj-vzryv.html]Под Москвой прогремел мощный взрыв[/url] - На заводе в подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Сообщается, что предприятие, на территории которого произошло ЧП, производят гипохлорит натрия. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах. ..