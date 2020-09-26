На еврейском собрании, евреи решают, почему, их Евреев не любят. Один главный говорит, давайте, завтра соберёмся, каждый по пузырю поставит, всё в общаг сольём, выпьем, и тогда уж поговорим.
Все согласны.
Абрам прибегает домой:
-Сара, Сара, дай мне десятку, завтра на собрании будем важный вопрос решать, надо пузырь поставить в общаг.
Сара:
- Абрам, ты возьми бутылку, налей воды, и принеси. Всё - равно в общаг сливаете, и деньги сэкономишь.
Абрам:
- Точно, так и зделаю!
На следующий день, прибегает, слил воду вместо водки, и сидит, ожидает. Главный берёт кружку, зачёрпывает, пьёт. Отнимает кружку от губ, и говорит:
- Вот За ЭТО, нас Евреев, Падло не любят!!!
еще анекдот!