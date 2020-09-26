Количество пострадавших людей на 65% превышает прошлогодние показатели.

В Суздальском районе состоится очередной профилактический рейд на дорогах. Сотрудники отдельной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведут сплошные проверки водителей. При отсутствии визуальных признаков опьянения, запаха алкоголя, неадекватного поведения и прочих водители незамедлительно продолжат движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.Профильный рейд направлен на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Госавтоинспекции отмечает, что в 16 ДТП на территории Суздальского района, в которых водители находились в нетрезвом состоянии, погибли 5 и травмированы 19 человек. Количество пострадавших людей на 65% превышает прошлогодние показатели.