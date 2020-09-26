Нормативным правовым актом введен запрет на реализацию алкоголя в День знаний.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура выявила нарушения запрета розничной продажи алкогольной продукции. Нормативным правовым актом введен запрет на ее реализацию в День знаний, а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, - в следующий за 1 сентября рабочий день.По информации прокуратуры, в продуктовом магазине (ООО «Фаворит-Плюс») зафиксирован факт реализации алкогольной продукции алкоголя. Аналогичные факты выявлены еще в 4 точках продажи спиртных напитков.По результатам проверки в ООО «Фаворит-Плюс» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, продавец магазина привлечен к дисциплинарной ответственности.(Фото:Pixabay)