Открытие памятника персонажу из известного советского фильма состоялось в Рязанской области Подробнее на сайте RznOnline.ru https://www.rznonline.ru/news/society/item/v_ryazani_poyavilsya_pamyatnik_personazhu_filma_v_boy_idut_odni_stariki/

В рамках празднования 80-летия 43 Центра боевого применения и переучивания лётного состава Дальней авиации в Рязани открыли памятник «Макарычу». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязанской области. Создал памятник владимирский скульптор Игорь Черноглазов, заслуженный художник России.Макарыч – герой легендарного фильма о Великой Отечественной войне «В бой идут одни старики» режиссёра Леонида Быкова. Роль механика Макарыча, который ждал пилотов из боя на земле, сыграл актёр Алексей Макарович Смирнов.Смирнов и сам прошёл войну, он кавалер двух орденов Славы, один из самых любимых многими советских актёров. Памятник «Макарычу» установлен на территории военного аэродрома в Дягилеве.Напомним, Игорь Черноглазов - автор владимирских памятников Александру Невскому, Юрию Левитану, героям-чернобыльцам, провинциальным актёрам, фигур, установленных на пешеходной улице Георгиевской и других работ.(Фото: пресс-служба администрации Рязанской области)